В Кузбассе 33-летний житель Мариинского округа разрешил конфликт с односельчанином при помощи садового инвентаря

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, конфликт между односельчанами произошёл по причине неправомерного поведения потерпевшего, высказавшего угрозу зарезать подсудимого. В результате подсудимый нанёс потерпевшему вилами несколько боковых ударов по голове, после чего острыми зубьями вил ударил потерпевшего в область груди. Через некоторое время после госпитализации потерпевший оказался частично парализован, но сам потерпевший и его родственница претензий к подсудимому не имеют…

Согласно материалам уголовного дела, конфликт между односельчанами произошёл в конце октября 2022 года. Тогда 33-летний подсудимый зашёл в гости к знакомому, которого не оказалось дома. Однако в доме находился потерпевший, с которым подсудимый начал распивать спиртное. В ходе общения потерпевший стал говорить подсудимому, что зарежет его. Эти слова задели подсудимого и он, взяв на веранде вилы, нанёс ими потерпевшему не менее пяти боковых ударов в область головы, а последний удар – в область груди острыми зубьями вил. Именно в этот момент вернулся хозяин дома, который попытался выхватить у подсудимого вилы. После этого подсудимый выбежал из дома, бросив вилы их во дворе.

Потерпевший был в сознании, а хозяин дома, не заметив у того телесных повреждений, оставил его у себя до утра. Утром за потерпевшим пришла сожительница, которая, обнаружив раны, вызвала скорую помощь и полицию.

В судебном заседании подсудимый, раскаявшись в содеянном, вину признал полностью. Дополнительно пояснил, что принёс свои извинения потерпевшему и принял меры к возмещению ущерба, передавая денежные средства на приобретение лекарств.

Интересы потерпевшего в суде представляла его близкая родственница, которая подтвердила передачу денежных средств подсудимым, на которые она приобретала для потерпевшего продукты питания и лекарства. Пояснила, что потерпевший до произошедших событий злоупотреблял спиртным, а по характеру вспыльчивый и агрессивный. После причинённых ему травм частично парализован, но в дополнительной помощи не нуждается и претензий к подсудимому они не имеют. Просила суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

В результате рассмотрения уголовного дела вина подсудимого была также подтверждена показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

При назначении наказания суд учёл данные о личности подсудимого, отсутствие в его действиях отягчающих и в числе ряда смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления, а также оказание материальной помощи потерпевшему в целях возмещения причинённого вреда здоровью.

В итоге суд, признав подсудимого виновным в умышленном причинении опасного для жизни человека тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия, назначил ему 3 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не был обжалован ни стороной защиты, ни стороной обвинения, вступив в законную силу.

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