В Кузбассе 35-летний житель Мариинска доказал в суде, что не является отцом ребёнка, рождённого в законном браке

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в качестве доказательства мужчина предоставил результаты судебно-медицинского молекулярно-генетического исследования. При этом бывшая жена, надлежаще извещённая о месте и времени судебного заседания, в суд не явилась.

Из материалов гражданского дела следует, что супруги несколько лет состояли в зарегистрированном браке. Через два с половиной года семейной жизни у них родилась дочь. В тот момент у мариинца не возникало сомнений, что дочь – его. Но через три года супруги перестали жить вместе, а ещё через два года официально расторгли брак.

Через некоторое время бывший супруг засомневался в том, что приходится девочке биологическим отцом. И судебно-медицинское молекулярно-генетическое исследование подтвердило подозрения мужчины.

«В геноме ребёнка присутствуют такие условно отцовские (нематеринские) аллели, которые не обнаруживаются в геноме заявленного отца и, очевидно, произошли от другого мужчины – истинного (биологического) отца ребёнка», – говорится в заключении Кузбасского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Оспаривать отцовство мужчине пришлось в суде, так как в соответствии с требованиями законодательства запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном порядке.

Бывшая жена в судебное заседание не явилась, хотя о времени и месте рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, а представителем отдела опеки и попечительства администрации Мариинского муниципального округа исковые требования были поддержаны.

Рассмотрев гражданское дело, выслушав участников процесса и, исследовав письменные доказательства, суд посчитал заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области постановлено исключить из актовой записи о рождении девочки сведения о мариинце в качестве отца.

При этом бывшая супруга обязана выплатить истцу 17 тысяч рублей за проведённое экспертное исследование, а также около одной тысячи рублей за иные судебные расходы, затраченные истцом в связи с рассмотрением дела.

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