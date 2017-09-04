Новости Кузбасса

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Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, с 1 сентября во всех исправительных колониях региона ведомственные профессиональные образовательные учреждения начали обучение осужденных рабочим профессиям.
Учебно-материальная база учреждений включает в себя 77 кабинетов теоретического обучения и 76 учебно-производственных мастерских, оснащенных необходимыми учебно-методическими материалами, наглядными пособиями и современным оборудованием.
В 2017-2018 учебном году кузбасские заключенные смогут получить профессию оператора швейного оборудования, токаря, аппаратчика лесохимической установки, столяра.
04/09/2017
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