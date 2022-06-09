В Кузбассе 48-летний житель освобождён от ответственности за поддельное водительское удостоверение

Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда, принимая решение о прекращении уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Мариинского муниципального округа, обвиняемого в хранении и использовании поддельного водительского удостоверения, суд учёл как совокупность множества смягчающих обстоятельств, так и добровольные пожертвования в детские общеобразовательные учреждения.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что ещё в 2020 году 48-летний житель одного из Мариинских сёл через сеть «Интернет» за 50 тысяч рублей приобрёл поддельное водительское удостоверение, которое предоставляет право на управление транспортными средствами категорий «B», «B1» и «M», после чего стал хранить его при себе. В конце декабря 2021 года он за нарушение Правил дорожного движения был остановлен инспектором ДПС, которому при проверке документов предъявил фальшивое водительское удостоверение. И при проверке указанного водительского удостоверения было выявлено, что оно зарегистрировано на другого человека.

Тем самым мужчина совершил преступление, предусмотренное частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого наряду с ограничением свободы и принудительными работами является лишение свободы на срок до одного года.

В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, которое было поддержано подсудимым. Против такого исхода возражал лишь государственный обвинитель, считая, что прекращение уголовного дела в отношении подсудимого не будет способствовать целям наказания.

Тем не менее, суд установил, что подсудимый на момент совершения преступления не судим, вину признал в полном объёме, до возбуждения уголовного дела сделал заявление о явке с повинной, способствовал расследованию преступления, а также принял меры к заглаживанию вреда путём внесения добровольных пожертвований в детские общеобразовательные учреждения на общую сумму около 50 тысяч рублей.

«Сведений о занятии подсудимым противоправной деятельностью ранее или после задержания в материалах дела не имеется. Не привлекался он и к административной ответственности, что свидетельствует о надлежащих выводах подсудимым из случившегося и снижает общественную опасность совершённого им деяния, вследствие чего подсудимый перестал быть общественно опасным», – говорится в постановлении суда.

В результате суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием подсудимого, освободив его от уголовной ответственности.

При этом с подсудимого в доход федерального бюджета взысканы процессуальные издержки, связанные с расходами по оплате вознаграждения адвокату, в размере около 10 тысяч рублей.