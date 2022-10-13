В Кузбассе 5,3 млрд рублей направят на модернизацию животноводческих ферм и молочного производства

По поручению губернатора Сергея Цивилева была разработана региональная программа развития молочного животноводства до 2035 года, предназначенная для обеспечения Кузбасса продукцией собственного производства. По итогам программы будет создано более 1,3 тыс. рабочих мест.

На данный момент Кузбасс обеспечен молоком собственного производства на 50%. Дефицит дополняется ввозом молочных продуктов из других областей. Средняя молочная продуктивность в сельскохозяйственных организациях продолжает расти и приближается к 6000 кг на 1 корову. Для повышения эффективности предприятиям требуется улучшение условий действующих и строительство новых ферм.

В результате реализации программы дополнительный объем производства молока составит 159 тысяч тонн. Будет создано 1389 высокопроизводительных рабочих мест. Региональный бюджет дополнительно получит 7,7 миллиарда рублей.

На модернизацию действующих молочных ферм – замену оборудования и технологий содержания, доения и кормления, замену поголовья на более высокопродуктивное – потребуется 450 млн рублей. Возмещение затрат на создание новых коровников составит 1 млрд 650 млн рублей. До 2035 года планируется построить 9 современных комплексов с высокопродуктивным поголовьем не менее, чем на 1000 коров каждый. На строительство из областного бюджета будет направлено 1 млрд 580 млн рублей, на закупку поголовья — 1 млрд 620 млн рублей.

Все это планируется сделать в рамках программы государственной поддержки агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса. Дополнительные расходы бюджета с 2023 по 2035 годы составят 5,3 млрд рублей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса