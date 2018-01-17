В Кузбассе 67 детей будут получать новую социальную пенсию

С 1 января 2018 г. 130 кузбасских детей, родители которых неизвестны, имеют право получать социальную пенсию по новому закону. По размеру она приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам, и в Кузбассе составляет сегодня с учетом районного коэффициента 13089 руб. в месяц.

Почти половина из них – 63 ребенка, уже получают пенсию по инвалидности (она выше по размеру) либо пенсию по случаю потери кормильца по решению суда. Остальным 67 детям, родители которых неизвестны, с 01.01.2018 будет назначена социальная пенсия по новому закону.

К детям, оба родителя которых неизвестны, относятся найденные (подкинутые) дети. А также дети, оставленные матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность. При регистрации рождения таких детей сведения о родителях в запись акта о его рождении не вносятся, а в свидетельстве о рождении в сведениях о родителях ставится прочерк.

Датой возникновения права у детей, оба родителя которых неизвестны, родившихся до 2018 года, является дата вступления в силу закона, то есть 1 января 2018 года. У детей, родившихся позже, датой возникновения права на социальную пенсию будет дата составления записи акта о рождении, указанная в свидетельстве о рождении ребёнка.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, назначается при условии постоянного проживания в Российской Федерации, с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на неё. Оно сохраняется до достижения ребенком 18 лет или до 23 лет, при условии продолжения обучения в вузе или колледже по очной форме.

Для назначения социальной пенсии законным представителям ребенка, оба родителя которых неизвестны, следует подать заявление и необходимые документы в территориальные органы ПФР в месяц регистрации рождения ребёнка. Законным представителям детей, которые родились до 1 января 2018 г. нужно обратиться с заявлением о назначении пенсии и необходимыми документами в территориальные органы ПФР по месту проживания до конца января 2018 года. Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.

Документы, которые требуются к заявлению о назначении пенсии:

- свидетельство о рождении ребёнка или документ органа записи актов гражданского состояния, в которых отсутствуют сведения об обоих родителях;

- документ о постоянном проживании в Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо свидетельство о регистрации по месту пребывания в специализированных учреждениях, в жилых помещениях, занимаемых семьей опекуна или приемной семьей);

- для учащихся старше 18 лет документ об обучении по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- в соответствующих случаях документ о проживании в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Законному представителю дополнительно необходимо представить документ, удостоверяющий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его личность и место жительства. Организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекунов или попечителей, предоставляет документ, удостоверяющий личность руководителя организации и назначение его на соответствующую должность. Если от имени руководителя организации выступает уполномоченное лицо, то необходима доверенность, оформленная в установленном порядке и документ, удостоверяющий личность представителя, если доверенность удостоверена не нотариусом.

Ребёнок, достигший возраста 14 лет, может получать пенсию самостоятельно.

Если получатель социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будет выполнять оплачиваемую работу (например, учащийся по очной форме в учебном заведении), то факт работы на выплату социальной пенсии влиять не будет, пенсия будет выплачиваться в полном объёме.

В случае усыновления ребёнка выплата указанной пенсии будет прекращена с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло усыновление.