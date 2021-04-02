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В Кузбассе 820 работников геологической отрасли вышли на пенсию досрочно

В ближайшее воскресенье в России отмечают День геолога. Он был учрежден в 1966 году в ознаменование заслуг работников этой отрасли в открытии новых месторождений и создании минерально-сырьевой базы страны.

Пенсионное законодательство предусматривает досрочный выход на пенсию тех, кто работает в геологической отрасли. Так, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют рабочие, руководители и специалисты (независимо от наименования профессии и должности), занятые в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрологических, гидрографических, лесоустроительных и изыскательских работах. Досрочная страховая пенсия назначается мужчинам по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев мужчины и 10 лет женщины на указанных работах и имеют страховой стаж мужчины не менее 25 лет и женщины не менее 20 лет. В Кузбассе досрочная пенсия назначена 820 бывшим работникам геологической отрасли.

Критериями оценки занятости на работах, определяющих право на досрочную пенсию, являются подтвержденная соответствующими документами непосредственная занятость на выполнении полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрологических, гидрографических, лесоустроительных и изыскательских работ в составе партий, отрядов, экспедиций, участков и бригад.

 

*Пункт 6 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Общество
kuzbassnews.ru
02/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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