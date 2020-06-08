В Кузбассе акционерное общество «МариинскАвтодор» оштрафовано на 100 тыс рублей за выбоины на федеральной автомобильной дороге

Ранее 7 февраля 2020 года в дежурную часть отделения МВД России по Ижморскому району Кемеровской области поступило сообщение о том, что на трассе Р-255 «Сибирь» около села Глухаринка Ижморского района водитель легкового автомобиля наехал на яму, «пробив» два колеса.

В связи с этим сотрудниками ГИБДД было возбуждено дело об административном правонарушении с целью определения виновного лица.

В результате осуществления надзора за дорожным движением на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь», «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск» были выявлены нарушения требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 – обнаружены три сверхнормативные выбоины длиной до 180 см, шириной до 33 см и глубиной до 13 см.

Через некоторое время был установлен и субподрядчик, обязанный содержать участки дороги, на которых выявлены нарушения, в безопасном для дорожного движения состоянии – Акционерное общество «МариинскАвтодор», в отношении которого и был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области вина АО «МариинскАвтодор» в нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог была установлена как протоколом об административном правонарушении и актом выявленных недостатков эксплуатационного состояния автомобильной дороги с фототаблицами, так и договором субподряда, заключённым с АО «МариинскАвтодор».