В Кузбассе акционерное общество «МариинскАвтодор» оштрафовано на 100 тыс рублей за выбоины на федеральной автомобильной дороге
Ранее 7 февраля 2020 года в дежурную часть отделения МВД России по Ижморскому району Кемеровской области поступило сообщение о том, что на трассе Р-255 «Сибирь» около села Глухаринка Ижморского района водитель легкового автомобиля наехал на яму, «пробив» два колеса.
В связи с этим сотрудниками ГИБДД было возбуждено дело об административном правонарушении с целью определения виновного лица.
В результате осуществления надзора за дорожным движением на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь», «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск» были выявлены нарушения требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 – обнаружены три сверхнормативные выбоины длиной до 180 см, шириной до 33 см и глубиной до 13 см.
Через некоторое время был установлен и субподрядчик, обязанный содержать участки дороги, на которых выявлены нарушения, в безопасном для дорожного движения состоянии – Акционерное общество «МариинскАвтодор», в отношении которого и был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области вина АО «МариинскАвтодор» в нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог была установлена как протоколом об административном правонарушении и актом выявленных недостатков эксплуатационного состояния автомобильной дороги с фототаблицами, так и договором субподряда, заключённым с АО «МариинскАвтодор».
Наказанием для юридических лиц за совершение данного вида административного правонарушения является административный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Однако, учитывая обстоятельства совершённого административного правонарушения, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства в виде привлечения к административной ответственности впервые, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также имущественное и финансовое положение акционерного общества «МариинскАвтодор»,
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