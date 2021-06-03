В Кузбассе авиация Росгвардии отработала действия в случае природного пожара

В поселке Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа прошло тактико-специальное учение по отработке совместных действий в случае угрозы или возникновения природных пожаров. Содействие МЧС России оказали летчики кемеровской авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии.
По замыслу пожарно-тактического учения, при проведении воздушной разведки обнаружено задымление в лесном массиве, сигнал был передан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На тушение условного лесного пожара и защиту жилых домов от огня были направлены различные экстренные службы, в том числе с привлечением вертолета МИ-8АМТ войск правопорядка с водосливным устройством.
Благодаря слаженным действиям всех служб условное возгорание было оперативно ликвидировано.
03/06/2021
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