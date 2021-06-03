В Кузбассе авиация Росгвардии отработала действия в случае природного пожара

Рейды по выявлению безбилетников начались в Новокузнецке Всего за утро было выявлено столько «зайцев», сколько раньше за неделю. Во вторник, 1 июня, в...

В Кемерове с 1 июня переименовали две остановки Администрация Кемерова опубликовала постановление от 1 июня о переименовании двух общественных...

В Кемерове построят Центр ядерной медицины для лечения онкологии Метод отличается высокой точностью и показан в 60% случаев вновь выявляемых онкологических...