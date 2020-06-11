В Кузбассе авиация Росгвардии поможет ГИБДД в патрулировании междугородних трасс

В мэрии Новокузнецка назначен новый начальник строительства В мэрии Новокузнецка произошли кадровые изменения. На ранее вакантную должность начальника...

Какие базы отдыха открылись в Кузбассе и какие готовятся работать В Кузбассе открыли часть туристических комплексов и баз отдыха после проверок. «Горная Саланга» в...

В Ленинском районе Кемерова построят новый фонтан В Кемерове начали строить новый фонтан в сквере у «Нограда». Раньше там был фонтан, но он давно не...