В Кузбассе авиация Росгвардии поможет ГИБДД в патрулировании междугородних трасс

Накануне в рамках межведомственного взаимодействия на востоке Кемеровской области прошел первый рейд с привлечением вертолета авиационного отряда специального назначения кузбасской Росгвардии. Основная цель мероприятий – содействие областному ГИБДД в профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Вертолет МИ-8 авиационного отряда Росгвардии оснащен системой высотного видеонаблюдения «ОКО», которая позволит осуществлять контроль правил дорожного движения на отрезках дорог протяженностью до двух с половиной километров. Кроме этого, авиацию войск правопорядка планируется использовать для поиска угнанных автомобилей.
В ближайшее время профилактические рейды пройдут в других районах Кузбасса.
11/06/2020
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