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В Кузбассе благодаря системе «Меркурий» выявлено фантомное предприятие по производству молочной продукции

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при взаимодействии с ТУ Россельхознадзора по Новосибирской области в конце мая текущего года в результате мониторинга информационной системы «Меркурий» обнаружена фантомная площадка по производству молочной продукции. Индивидуальный предприниматель Горницин С.А. зарегистрировал несуществующее молокоперерабатывающее предприятие в п. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской области – Кузбасса .

Так, при анализе электронного документооборота инспекторами выявлено, что уполномоченными лицами хозяйствующего субъекта производится оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на готовую молочную продукцию без указания сырья. В частности, в период с 9 апреля по 26 мая оформлено 142 ВСД, при том что сырьё на предприятие не поступало.

Для изучения фактов изготовления продукции из сырья неизвестного происхождения Управлением Россельхознадзора по согласованию с органами прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в отношении предпринимателя проведена внеплановая проверка. В ходе выездного мероприятия было установлено отсутствие по указанному адресу производственных мощностей для переработки молока и производства готовой продукции.

Управлением производственная площадка исключена из системы «Цербер» с пометкой «фантом». Материалы по данному случаю подготовлены для передачи в компетентные органы для принятия мер реагирования.

Всего за истекший период 2020 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора выявлено 8 фантомных производственных площадок, в том числе 2 – в молочной отрасли.

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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