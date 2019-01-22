В Кузбассе благоустроят парки и скверы

Масштабная работа по благоустройству парков и скверов, озеленению территорий муниципалитетов пройдет в Кемеровской области.Об этом заявил губернатор Цивилёв, уточнив, что парки должны быть «народными» и обустраиваться с учетом мнения и интересов людей разного возраста.

Властям городов Белово, Калтан, Киселевск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Топкинского районов рекомендовано восполнить дефицит зеленых насаждений.



Муниципалитетам предложено шире использовать в озеленении породы деревьев с быстрым ростом и высокой декоративностью: березу, рябину, калину, яблоню, барбарис. По мнению специалистов, это поможет привлечь лесных птиц в населенные пункты, обеспечить защиту деревьев от насекомых-вредителей.

Фото: пресс-служба АКО.