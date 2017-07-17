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В Кузбассе более 12 тыс. родителей детей-инвалидов вышли на пенсию досрочно

Более 14 тысяч родителей  детей с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе имеют право на назначение досрочной страховой пенсии по старости. По данным Отделения Пенсионного фонда по Кемеровской области, в регионе 9631 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет и  4661 инвалид с детства 1 и 2 группы получают социальную пенсию.

По закону один из родителей таких детей может выйти на пенсию на пять лет раньше установленного пенсионного возраста, то есть отец – в 55 лет, а мать – в 50.

Такая льгота возможна при двух условиях: ребенка-инвалида с детства нужно воспитывать как минимум до восьми лет; у отца, претендующего на досрочную пенсию, должно быть не менее 20 лет страхового стажа, а у матери – не менее 15. При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом, и как долго им оставался.

Кроме того, на досрочную пенсию по старости могут претендовать и опекуны инвалидов с детства – для них пенсионный возраст уменьшается на год за каждые полтора года опеки (не больше, чем на пять лет в общей сложности). При этом опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

В Кемеровской области досрочные страховые пенсии по старости получают 12 244 родителя детей-инвалидов.

Общество
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Общество
Новости Кузбасса

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