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В Кузбассе более 200 бывших несовершеннолетних узников концлагерей

В ближайшее воскресенье в мире отметят Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, каждый пятый узник был ребенком.

В Кемеровской области живет 211 человек, попавших в фашистские концлагеря совсем маленькими детьми. Они имеют статус бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Все они, помимо страховой или социальной пенсии, получают материальную и социальную помощь государства. Эти граждане имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг.

Кроме этого, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 производится выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) в размере 1000,00 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
09/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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