В Кузбассе более 25 тысяч бывших шахтеров получают доплату к пенсии

В предстоящее воскресенье работники и ветераны угольной промышленности России отмечают День шахтера. Отделение по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет горняков с профессиональным праздником и напоминает о мерах поддержки, которые им положены при выходе на пенсию.

В первую очередь, это возможность выйти на заслуженный отдых досрочно. Так, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» люди, занятые на работах по добыче полезных ископаемых в шахтах, а также на их строительстве, имеют право на досрочную пенсию.

Например, если работа проходила в подземных условиях, то страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении 50 лет и женщинам в 45 лет, при наличии льготного стажа соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев и страхового стажа не менее 20 и 15 лет.

Право на досрочное пенсионное обеспечение также имеют работники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий – горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет.

Всего в Кузбассе более 50 тысяч горняков, вышедших на досрочную пенсию по указанным выше основаниям.

Помимо досрочных пенсий отработавшим в организациях угольной промышленности горнякам предоставляется право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и взносов, уплаченных организациями угольной промышленности, а также продолжительности стажа подземной работы.

Доплату к пенсии в Кузбассе получают 25144 бывших горняка.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на угледобывающих предприятиях в профессиях, дающих право на установление доплаты, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.