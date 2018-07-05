В Кузбассе более 47 тысяч человек получили личную консультацию ПФР с начала года

За шесть месяцев 2018 года от кузбассовцев в Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области поступило 2253 письменных обращения. Из них 526 направлены в электронном виде через онлайн – приемную фонда и ещё 6 – через портал госуслуг. По телефону горячей линии, работающей в Отделении, дано 228 консультаций, принято в ходе личного приема 76 граждан.

В территориальные органы поступило 1883 письменных обращения, на телефоны горячей линии обратились и получили консультации 6520 человек, получили консультации в ходе личного приема 47377 граждан.

Вопросы, интересующие жителей региона, чаще всего касались правильности установленного размера пенсии и возможности его увеличения, установления досрочной страховой пенсии.

Больше всего вопросов поступило от граждан в возрасте от 60 до 80 лет.

Все граждане РФ имеют право в письменной форме или в форме электронного документа обращаться с предложением, заявлением или жалобой в государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления и к должностным лицам. Каждое обращение принимается в работу и в соответствующие сроки на указанный в запросе адрес заявителя (почтовый, электронный) высылается ответ.

Максимальное удобство при отправке обращений граждан дает использование онлайн-приемной на сайте ПФР. Необходимо обратиться в раздел «Электронные услуги» и кликнуть на сервис «Направить обращение». В открывшейся странице перейти по ссылке «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации», и выбрать из списка получателя обращения (ОПФР по Кемеровской области). Далее, заполнив все поля, отмеченные звездочкой, напечатать обращение в соответствующей форме.

Сервис позволяет к сообщению прикрепить документы в электронном виде и выбрать, в какое именно подразделение Пенсионного фонда Кузбасса должно быть направленно обращение.