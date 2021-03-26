В Кузбассе более 5 тысяч безработных смогут получить новую специальность и работу

В 2021 году в регионе расширят федеральную программу переобучения специалистов невостребованных профессий. Работодатели, которые трудоустроят безработных граждан, будут получать субсидии. Благодаря этим мерам более двух тысяч кузбассовцев бесплатно повысят квалификацию или пройдут переобучение, а не менее трех тысяч смогут устроиться на новую работу.

Кузбассовцам предлагают получить востребованные рабочие профессии или открыть собственное дело. Переобучение специалистов будет вестись по направлениям «Информационная безопасность», «Дизайн», «Реклама», «Государственное и муниципальное управление» и др. Желающие получить новые навыки или повысить квалификацию могут подать заявку дистанционно через портал «Работа в России».

Участвующие в проекте работодатели смогут получить субсидию от государства за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Оформить ее можно дистанционно. На каждого нового сотрудника из числа безработных выплата составит три минимальных размера оплаты труда (12 729 рублей), увеличенные на районный коэффициент, плюс сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Выплатами субсидий займется Фонд социального страхования.