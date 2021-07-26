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В Кузбассе более 5,6 тысяч семей получили ежемесячные выплаты из маткапитала

В этом году за ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд РФ обратились 2237 кузбассовцев. Всего же с 2018 г, когда начались выплаты, их получили 5667 семей.

 Такая мера поддержки доступна нуждающимся семьям, в которых второй ребенок рожден с начала 2018 года. При этом доход на каждого члена семьи в этом случае не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания - 22 708 руб.

Первый период выплат рассчитан до достижения ребенком возраста один год. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, а затем - до достижения трёх. Таким образом, дети, которые начали получать ежемесячные выплаты в 2018-м, в нынешнем году отметят своё трёхлетие.

 Размер ежемесячной выплаты с 2018 г. тоже подрос: для семей в Кузбассе, обращающихся за ней три года назад, он был равен 9857 рублям, а в 2021 году составляет 10 778 рублей.

 Заявление на выплату можно подать по предварительной записи в любой клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. А также онлайн - через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и портале госуслуг.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 3-х лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления.

Средства перечисляются на счет владельца сертификата в российской кредитной организации. Для получения выплат должна использоваться национальная платежная система «Мир»*.

 *Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе»

Общество
kuzbassnews.ru
26/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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