В Кузбассе более 8 тысяч многодетных мам вышли на пенсию досрочно

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Этот праздник органично вошел в календарь нашей страны, став еще одним поводом поблагодарить матерей за неустанный труд, беззаветную преданность своему предназначению и веру в своих детей.

Особое уважение вызывают многодетные мамы, которые успевают трудиться и на работе, и дома, воспитывая детей. В России женщины, родившие пять и более детей и проработавшие не менее 15 лет, получают страховую пенсию досрочно - на 5 лет раньше достижения общеустановленного в РФ пенсионного возраста. В Кемеровской области досрочную страховую пенсию получают 8009 многодетных мам. Из них 96 женщинам назначен такой вид пенсии в 2017 г.

Материнский (семейный) капитал (МСК) — форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство. С начала работы программы 167,4 тысяч кузбасских семей получили государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал.

Специалисты управлений ПФР Кемеровской области приняли 134,2 тысячи заявлений на распоряжение средствами МСК. Из них 121,1 тысячи - на улучшение жилищных условий. (90,3% от принятых заявлений на распоряжение). На эти цели перечислено 45,1 млрд. рублей, в том числе, на погашение кредитов и займов – 32,1 млрд. рублей.

На приобретение и строительство жилья выделено 12,6 млрд. рублей.

Специалисты управлений ПФР приняли от мам 6400 заявлений на оплату образования детей и содержания ребятишек в детском саду. Перечислено средств на эти цели 360,0 млн. руб., в том числе на содержание в детских садах - 91,0 млн. руб.

Средства материнского капитала можно также направить на накопительную часть пенсии матери. Однако, в Кемеровской области таких заявлений немного – всего 80. На их основании индивидуальные счета владелиц сертификатов пополнились на общую сумму 11,4 млн. рублей.

Напомним, что в связи с востребованностью Программы государственной поддержки семей она была продлена до 31 декабря 2018 года. Семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка до этого срока, смогут получить сертификат на материнский (семейный) капитал. А вот воспользоваться средствами сертификата в установленном законом порядке всем владельцам можно будет и позже.