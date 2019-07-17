В Кузбассе более тысячи человек вышли на пенсию по-новому

С начала июля этого года территориальные органы Пенсионного фонда по Кемеровской области назначили страховые пенсии по старости 1277 жителям региона, достигшим нового общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода. Еще 11,5 тысяч человек заблаговременно обратились за ее назначением.

В 2019 году страховая пенсия по старости на общих основаниях назначается при достижении 55,5 лет женщинам и 60,5 лет мужчинам. Например, если у человека был день рождения в январе, то право на пенсию у него возникает в нынешнем июле. Если день рождения в феврале, то право на пенсию – в августе и т.д. Этот порядок касается женщин, родившихся в 1964 году, и мужчин, рожденных в 1959 году. В Кемеровской области их насчитывается более 23 тысяч человек.

При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение требований к стажу и пенсионным коэффициентам. Так, в 2019 году право на пенсию дает наличие не менее 10 лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. Проверить свои пенсионные права и направить заявление на назначение пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также обратившись лично в клиентские службы ПФР.

Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Изменения проходят постепенно: ежегодно к возрасту прибавляется по 1 году. В 2028 году на пенсию в 65 лет будут выходить мужчины 1963 г.р. и в 60 лет — женщины 1968 г.р.

Но для граждан, которым в 2019 и 2020 году исполнится 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), установлена льгота выхода на пенсию на полгода раньше, чем наступит новый пенсионный возраст. Например, если 55/60 лет исполняется в 2019 году, пенсию назначат женщинам в возрасте 55 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 60 лет и 6 месяцев. Если 55/60 лет исполняется в 2020 году, пенсию назначат – женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 61 год и 6 месяцев.

Изменился срок выхода на досрочную пенсию для лиц, занятых педагогической, лечебной и творческой деятельностью. Закон предусматривает поэтапное более позднее назначение пенсии от года приобретения требуемой выслуги до 5 лет. При этом требования к стажу работы, дающей право на досрочную пенсию, остались прежние.

Требования к стажу работы, дающей право на досрочную пенсию, гражданам с северным стажем, остались прежние, а требования к возрасту выхода на такую пенсию изменились. Закон определил для них также поэтапное более позднее назначение пенсии. Льгота выхода на пенсию на полгода раньше, чем наступит новый пенсионный возраст, для них также предусмотрена.

Для лиц, досрочные пенсии которым устанавливаются за работу в особо вредных и тяжелых условиях труда, на отдельных видах работ, возраст выхода на пенсию не изменился.

Кроме того, досрочная пенсия назначается при длительном страховом стаже (37 лет/42 года женщинам/мужчинам); по социальным мотивам (при наличии ребенка-инвалида, многодетным матерям и женщинам-северянкам с двумя детьми).

Нужно помнить, что повышение пенсионного возраста, как и требования к минимальным стажу и коэффициентам, не распространяется на страховую пенсию по инвалидности. Она назначается тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы 1 дня страхового стажа.