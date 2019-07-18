В Кузбассе борются с браконьерами

Сотрудники областного департамента по охране объектов животного мира продолжают работу по борьбе с браконьерами.

Как рассказали в департаменте, при плановом объезде охотугодий Крапивинского района было обнаружено самодельное браконьерское устройство, изготовленное кустарным способом, для добычи крупных копытных животных. Также были найдены петли. Недалеко от браконьерского устройства находилась фотоловушка для слежения за процессом браконьерской охоты. В данный момент проводятся мероприятия по установлению личности хозяина фотоловушки и привлечения его к ответственности.



В случае установления факта добычи копытных животных виновнику грозит уголовная ответственность по ст.258 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 6 лет и штраф до одного млн рублей. За установку петель предусмотрена административная ответственность нарушения п.52.2 Правил охоты, которая предусматривает штраф от 500 до 4 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба АКО