В Кузбассе бойцы Росгвардии обеспечат правопорядок в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в регионе к охране общественного порядка будут привлечены более 400 бойцов Росгвардии. Среди них подразделения ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Кроме Росгвардии правоохранительным органам окажут содействие работники частных охранных организаций, а также представители добровольных народных дружин и казаки.

В новогодние каникулы в крупных городах будут выделены дополнительные экипажи вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования приблизят к местам массовых гуляний.

Кроме этого, инженерно-технические подразделения ОМОН переведены на круглосуточный режим работы. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в новогодние праздники будут осуществлять контроль частной охранной деятельности и оборота гражданского оружия.