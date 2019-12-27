В Кузбассе бойцы Росгвардии обеспечат правопорядок в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в регионе к охране общественного порядка будут привлечены более 400 бойцов Росгвардии. Среди них подразделения ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Кроме Росгвардии правоохранительным органам окажут содействие работники частных охранных организаций, а также представители добровольных народных дружин и казаки.
В новогодние каникулы в крупных городах будут выделены дополнительные экипажи вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования приблизят к местам массовых гуляний.
Кроме этого, инженерно-технические подразделения ОМОН переведены на круглосуточный режим работы. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в новогодние праздники будут осуществлять контроль частной охранной деятельности и оборота гражданского оружия.
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