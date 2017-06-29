В Кузбассе бойцы Росгвардии оказали помощь пострадавшим в серьёзном ДТП

Экипаж Росгвардии Топкинского филиала вневедомственной охрана в составе лейтенанта полиции Дмитрия Яцкив и старшего сержанта полиции Александра Завалишина двигались по улице Максима Горького.

Стражи порядка заметили, что впереди идущий внедорожник внезапно пересек через сплошную линию разметки и оказался на соседней стороне дороги. Водитель «Лада Приора», двигавшийся навстречу, не успел совершить объездной маневр. В результате лобового столкновения легковушку выбросило в кювет.

Бойцы Росгвардии остановились для помощи пострадавшим. Спустившись в кювет, стражи порядка обнаружили перевернутый на крышу автомобиль. В машине находилось двое молодых людей. Водитель с пассажиром не могли самостоятельно выбраться из авто и звали на помощь. Бойцы Росгвардии через боковые оконные стекла вытащили пострадавших из легковушки. Переместив молодых людей на безопасное место, стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников ДПС.

Пострадавшими оказались местные жители 26 и 18 лет. В результате аварии водитель «Лады» получил рваные раны головы и руки, что стало причиной обильного кровотечения. Молодой человек начал терять сознание. До приезда медиков бойцы Росгвардии с помощью жгута и перевязочных бинтов остановили кровотечение. Прибывшая к месту бригада скорой помощи госпитализировала обоих пострадавших. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Водитель внедорожника отделался ушибами и отказался от медицинской помощи. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.