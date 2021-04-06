В Кузбассе бойцы Росгвардии освободили из рук вооруженного злоумышленника молодую девушку

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обезвредил и задержал подозреваемого, который в торговом центре угрожал при помощи разбитой бутылки бывшей девушке.

Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из торговых центров, в котором молодой человек удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. По предварительной информации, молодой человек пришел в ТЦ к бывшей возлюбленной для выяснения отношений. В результате злоумышленник стал угрожать девушке физической расправой, представив к её горлу разбитую бутылку. Охранники торгового центра нажали экстренную кнопку вызова наряда Росгвардии.

В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии молодой человек был обезврежен и задержан, девушка освобождена. Она не пострадала. Задержанным оказался 22-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.