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В Кузбассе бойцы Росгвардии освободили из рук вооруженного злоумышленника молодую девушку

  В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обезвредил и задержал подозреваемого, который в торговом центре угрожал при помощи разбитой бутылки бывшей девушке.

  Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из торговых центров, в котором молодой человек удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. По предварительной информации, молодой человек пришел в ТЦ к бывшей возлюбленной для выяснения отношений. В результате злоумышленник стал угрожать девушке физической расправой, представив к её горлу разбитую бутылку. Охранники торгового центра нажали экстренную кнопку вызова наряда Росгвардии.

  В результате слаженных действий сотрудников Росгвардии молодой человек был обезврежен и задержан, девушка освобождена. Она не пострадала. Задержанным оказался 22-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/04/2021
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

Новости Кузбасса

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