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В Кузбассе будет больше цифровых «пилотов» в области энергетики

Энергетики и участники промышленного кластера «Цифровая энергетика» обсудили вопросы применения новейших технологий и решений в электросетевом комплексе Кемеровской области.

Первое совместное мероприятие в рамках Соглашения, заключенного на площадке Международного экономического форума «Российская энергетическая неделя» в октябре этого года, состоялось в Новосибирске.

В совещании приняли участие представители Кузбасского филиала Россети Сибирь и руководители Ассоциации промышленного кластера «Цифровая энергетика», куда входят новосибирские ученые, а также производители энергооборудования

Кузбасским энергетикам представили опытные образцы интеллектуальных приборов учета энергии 0,4-10 киловольт, автономные компактные реклоузеры и вакуумные выключатели, интеллектуальные отпайки 10 киловольт для цифровых электросетей, автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления, мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования, системы телемеханики.

Если обывателям эти термины мало что говорят, то для энергетиков внедрение такого оборудования обеспечит наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволит реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также интеллектуальный учёт электроэнергии. Цифровая сеть позволяет селективно выявлять и локализовать только поврежденные участки, по максимуму оставляя в работе неповрежденные. Это означает, что оперативность работы энергетиков возрастет. А это даст возможность существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Кузбасса.

Важно, что все разработки, представленные участниками Ассоциации, отечественного производства. При этом их функциональные возможности закрывают все направления цифровизации:  измерения и учет, связь, коммутацию, а также управление сетевым комплексом.

 - Мы уже завершили проектирование первых цифровых «пилотных» проектов – Цифрового РЭС в Топкинском районе и Цифровой подстанции «Ново-Чертинская» в Белово. Реализация этих проектов намечена на 2020-2021 годы. Соглашение с кластером «Цифровая энергетика» позволит расширить зоны внедрения цифровых решений, определить новые «пилотные» площадки, - отметил заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.

После знакомства с разработками участников Ассоциации кузбасским энергетикам предстоит провести анализ и оценить применимость и эффективность представленных комплексных технических решений, а также определить новые «пилотные» зоны для их внедрения. Приоритетно будут рассмотрены проекты, которые уже есть в программе развития компании, чтобы без дополнительных затрат добиться максимальной эффективности и повысить надежность электроснабжения кузбассовцев.

Общество
kuzbassnews.ru
22/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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