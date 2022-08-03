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В Кузбассе будущие мамы получили поддержку на общую сумму более 182 миллионов рублей

В Кузбассе 6776 женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, получили* ежемесячное пособие, предназначенное для материальной поддержки будущих мам из нуждающихся семей.

Первые заявления на данное пособие Пенсионный фонд начал принимать в июле 2021 г., с этого времени будущие мамы в Кемеровской области получили помощь от государства на общую сумму 182,3 миллиона рублей.

Напомним, что женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, могут получить пособие, если доход на человека в семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе (12 667 руб. в Кузбассе). Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, то есть оценивается не только доход семьи, но и ее имущество.

Ежемесячное пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 недель беременности и выплачивается за период начиная с месяца постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности включительно.

Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого, установленного в каждом регионе. В Кемеровской области будущие мамы получают ежемесячно 6903 рубля.

Подать заявление на пособие женщины могут после наступления 12-й недели беременности на портале «Госуслуги» или лично в клиентской службе ПФР по месту жительства. Первый вариант удобнее, так как подав заявление в электронном формате, можно получать уведомления о ходе его рассмотрения. Срок назначения пособия составляет 10 рабочих дней с даты подачи заявки. Он может быть продлен, если необходимы будут дополнительные запросы в различные ведомства. Выплачивается пособие в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения.

*На 29июля 2022 г.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
03/08/2022
Общество

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