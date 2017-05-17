В Кузбассе будут проверять, пристегнуты ли дети в машинах

Профилактическое мероприятие «Юный пассажир» стартовало в Кузбассе. До конца августа во всех годах и районах Кузбасса полицейские проведут массовые проверки соблюдения правил перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет.
Как отметили в кузбасской госавтоинспекции, по правилам дорожного движения дети до 12 лет должны перевозиться в транспортных средствах с использованием специальных удерживающих устройств, которые значительно снижают тяжесть полученных травм при возникновении ДТП, а также позволяют сохранить жизнь. За нарушение этих правил законодательством РФ предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.
В 2016 году в рамках мероприятия «Юный пассажир», которое проходило с 1 мая по 31 августа, выявлено и пресечено около 8 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле.
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