Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе будут проверять, пристегнуты ли дети в машинах

Профилактическое мероприятие «Юный пассажир» стартовало в Кузбассе. До конца августа во всех годах и районах Кузбасса полицейские проведут массовые проверки соблюдения правил перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет.

Как отметили в кузбасской госавтоинспекции, по правилам дорожного движения дети до 12 лет должны перевозиться в транспортных средствах с использованием специальных удерживающих устройств, которые значительно снижают тяжесть полученных травм при возникновении ДТП, а также позволяют сохранить жизнь. За нарушение этих правил законодательством РФ предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках мероприятия «Юный пассажир», которое проходило с 1 мая по 31 августа, выявлено и пресечено около 8 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле.

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Две массовых проверки водителей пройдут в Кемерове
Кемеровских водителей ожидают две массовые проверки в пятницу 19 мая. Как сообщает пресс-служба...
МЧС предупреждает кузбассовцев о грозах и штормовом ветре
Сотрудники МЧС предупредили жителей Кемеровской области об ухудшении погодных условий 17 мая 2017...
В Кемерове на мосту изменят время работы реверсивного движения
Время работы реверсивного движения на Университетском мосту в Кемерове будет продлено на 40 минут....
В Новокузнецке бойцы Росгвардии раскрыли преступление за 12 минут
В Новокузнецке двое рецидивистов избили и ограбили мужчину. Бойцы Росгвардии за 12 минут отыскали и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus