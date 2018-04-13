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В Кузбассе будут судить замдиректора стройкомпании за уклонение от уплаты налогов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего заместителя директора по общим вопросам строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С июня 2013-го по декабрь 2015 года обвиняемый,  являясь лицом, фактически осуществляющим руководство финансовой деятельностью строительной компании, уклонился от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с фирмами, которые фактически работы для компании не выполняли, товары не поставляли.

В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 54 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией. В рамках расследования уголовного дела была изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на личный автомобиль обвиняемого стоимостью порядка 2 млн рублей.

Организация находится в состоянии банкротства, судом обвиняемый привлечен к субсидиарной ответственности.

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kuzbassnews.ru
13/04/2018
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