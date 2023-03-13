В Кузбассе бухгалтер, похитившая у двух организаций более 3,6 млн рублей, признана виновной в совершении мошенничества

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 45-летняя С., являясь в Мариинском муниципальном округе главным специалистом администрации Калининского сельского поселения и по совместительству главным бухгалтером Калининской общеобразовательной школы, в период с 2017 по 2021 годы похитила более 3 миллионов 600 тысяч рублей, осуществляя ведение «двойной бухгалтерии»…

Рассмотрев уголовное дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что 45-летняя подсудимая с 2017 года являлась главным специалистом администрации Калининского сельского поселения, а с 2018 года по совместительству – главным бухгалтером Калининской средней общеобразовательной школы. В конце 2017 года в связи с трудным материальным положением она решила совершать хищения денежных средств у администрации Калининского сельского поселения. При начислении заработной платы сотрудникам организации, бумажную документацию, предоставляемую на подпись главе администрации, она вела достоверно. А в электронных документах подсудимая незначительно занижала заработную плату работников, завышая на эти же суммы свою заработную плату. После приёма её на работу по совместительству главным бухгалтером в Калининскую общеобразовательную школу, по этой же схеме начисляла себе завышенную заработную плату и в этой организации.

После увольнения подсудимой из администрации по просьбе главы вновь принятым бухгалтером была проведена проверка, в результате которой были выявлены финансовые несоответствия. Глава администрации обратился с заявлением в полицию, и через непродолжительное время сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Мариинскому району установили причастность бывшего бухгалтера к хищениям денежных средств как в администрации, так и в школе.

Всего за три с половиной года С. похитила у двух бюджетных учреждений более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью. Раскаявшись в совершённом преступлении, пояснила, что причиной совершения преступления послужило трудное материальное положение. При этом подтвердила данные на предварительном следствии показания, что похищенные деньги тратила на бытовые нужды. Какие-либо крупные покупки и предметы роскоши она не приобретала, но три раза отдыхала в городах Сочи и Ялта, а также в Алтайском крае.

В результате рассмотрения уголовного дела суд посчитал доказанной вину подсудимой в совершении двух составов мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимой, которая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и принимает меры к возмещению ущерба. Учёл суд и отсутствие тяжких последствий по делу, а также наличие совокупности смягчающих обстоятельств.

В итоге суд назначил С. 5 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 4 года. Одновременно с этим осуждённая обязана в течение четырёх лет со дня вступления приговора в законную силу возместить причинённый материальный ущерб в размере более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Приговор не был обжалован или опротестован, вступив в законную силу 10 марта 2023 г.

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