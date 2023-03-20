В Кузбассе бывший кочегар через суд добился назначения досрочной страховой пенсии по старости

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу отказало 55-летнему жителю Мариинска в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине отсутствия необходимого специального стажа, не засчитав ему в качестве такового около 5 лет. Но мариинец не согласился с таким решением, обратившись за восстановлением своих нарушенных прав в суд…

В Мариинский городской суд Кемеровской области незадолго до своего 55-летия обратился местный житель с иском о признании незаконным решения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об отказе ему в назначении пенсии. Также в своём исковом заявлении мужчина просил суд обязать ответчика включить около 5 лет работы в специальный стаж и назначить ему досрочную пенсию.

В соответствии с действующим законодательством мужчинам страховая пенсия по старости назначается по достижении ими возраста 55 лет в том случае, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев, и при этом имеют страховой стаж не менее 25 лет. Мариинец утверждал, что выработал необходимый стаж для назначения ему досрочной пенсии по старости.

В судебном заседании представитель Пенсионного фонда исковые требования мариинца не признал, и настаивал на том, что продолжительность специального стажа, полученного в результате трудовой деятельности мариинца с тяжёлыми условиями труда, составляет 10 лет и 11 дней, что недостаточно для назначения досрочной пенсии.

Однако, рассмотрев дело, суд не согласился с доводами представителя Пенсионного фонда.

Было установлено, что в 90-х годах прошлого века мариинец около 5 лет отработал в должности машиниста (кочегара) парокотельной ОАО «Мариинский мясоконсервный комбинат». При этом в соответствующем списке, дающем право выхода на пенсию на льготных условиях, указаны машинисты (кочегары) котельной (на угле и сланце), в том числе занятые на удалении золы.

Факт работы мариинца в указанные периоды в должности машиниста (кочегара) парокотельной 4 и 5 разрядов был подтверждён не только записями в трудовой книжке, но и справками архивного отдела.

Также суд в ходе рассмотрения дела запрашивал в архивном отделе документы фонда ОАО «Мариинский мясоконсервный комбинат», из которых было установлена информация именно об угольном топливе, которым отапливалась котельная предприятия.

Таким образом, суд установил, что характер и условия труда мариинца в спорные периоды времени соответствуют характеру работ и условиям труда, занятость в которых даёт право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

В результате решение Пенсионного фонда об отказе в установлении мариинцу досрочной страховой пенсии по старости было признано незаконным.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу обязано включить около 5 лет в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение жителю Мариинска страховой пенсии по старости, и назначить мариинцу страховую пенсию по старости со дня его 55-летия.

Не согласившись с решением суда, Пенсионный фонд обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но недавно судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда отставила решение суда первой инстанции без изменения.

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