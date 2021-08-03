В Кузбассе бывший предприниматель из Мариинска обязан вернуть в бюджет 150 тысяч рублей за нереализованный бизнес-план

Получив более двух лет назад из бюджета Кузбасса единовременную финансовую помощь в размере 150 тысяч рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности по изготовлению металлических изделий хозяйственного назначения, житель Мариинска не смог в последующем представить документы о полном расходовании финансовой помощи.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление местного Центра занятости населения к жителю Мариинска о взыскании средств областного бюджета в связи с неисполнением условий договора о предоставлении финансовой помощи.

В результате рассмотрения исковых требований судом было установлено, что ещё в апреле 2019 года безработный житель Мариинска заключил договор о предоставлении финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей. По условиям договора житель Мариинска после получения финансовой помощи принял на себя обязательство организовать и осуществлять не менее 24 месяцев предпринимательскую деятельность в соответствии с представленным бизнес-планом по изготовлению металлических изделий.

Также, согласно условиям договора, в срок не позднее 90 дней со дня получения финансовой помощи предприниматель должен был представить подтверждающие документы о расходовании полученных денежных средств.

Однако местный житель представил отчёт о приобретении оборудования и расходных материалов на сумму около 65 тысяч рублей, не представив отчёт на оставшуюся сумму.

При личной встрече по домашнему адресу со специалистом Центра занятости населения предприниматель само оборудование показать не смог, пояснив, что заключил договор на сварочные работы в г.Кемерово и в данный момент всё оборудование и материалы находятся там. Также пояснил, что на оставшуюся от финансовой помощи сумму заказал дополнительное оборудование, но в настоящее время не может получить ни документы, ни само оборудование, так как фирма-поставщик «находится под следствием». Обещал решить все вопросы к концу 2019 года.

Контролирующим органом было решено провести повторную проверку исполнения договора в 2020 году. Но встретиться специалистам Центра занятости населения с ним по этому поводу не получилось ни в 2020, ни в 2021 году, так как дома застать его не удавалось, а на телефонные звонки он не отвечал.

А позже выяснилось, что в феврале 2021 года он прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность, нарушив ещё один пункт договора.

В суд ответчик также не явился, несмотря на неоднократные извещения о судебных заседаниях.

В результате рассмотрения дела суд удовлетворил требования Центра занятости населения, постановив взыскать с жителя Мариинска в областной бюджет сумму финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей.