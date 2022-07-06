В Кузбассе бывший предприниматель обязан вернуть в бюджет 150 тысяч рублей из-за прекращения регистрации в качестве ИП

46-летний житель Мариинского муниципального округа около полутора лет назад получил из бюджета Кузбасса единовременную финансовую помощь в размере 150 тысяч рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности по разведению мясного и прочего крупного рогатого скота. По условиям договора он должен был организовать предпринимательскую деятельность и осуществлять её не менее двух лет со дня регистрации, но прекратил эту деятельность уже через четыре месяца после заключения договора. Об этом корреспонденту «Новости Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление местного Центра занятости населения к жителю Мариинского муниципального округа о взыскании средств областного бюджета в связи с неисполнением условий договора о предоставлении финансовой помощи.

В результате рассмотрения исковых требований судом было установлено, что ещё в феврале 2021 года безработный 46-летний местный житель заключил с Центром занятости населения договор о предоставлении финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей. По условиям договора он принял на себя обязательство организовать и осуществлять не менее 24 месяцев предпринимательскую деятельность в соответствии с представленным бизнес-планом по разведению мясного и прочего крупного рогатого скота на мясо.

Через некоторое время он получил деньги и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в Центр занятости населения все подтверждающие документы.

Однако позже в результате проведённой проверки выяснилось, что примерно через четыре месяца после получения денег от государства индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность в таком качестве. Также отсутствовали сведения о его регистрации в налоговом органе в качестве самозанятого. Таким образом, он осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя менее 24 месяцев, чем нарушил условия договора.

Бывшему предпринимателю было направлено уведомление о добровольном возврате финансовой помощи, которое он не выполнил, в результате чего Центр занятости населения обратился в суд с требованием взыскания с ответчика оказанной ранее финансовой помощи.

В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения заявленных к нему требований, пояснив, что продолжает осуществлять деятельность по разведению скота и не знал, что в отношении него прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Допускает, что его сожительница могла подать вместо него документы на прекращение предпринимательской деятельности, так как ранее он подписывал какие-то документы. Но какие – не знает.

Тем не менее, суд установил, что ответчик не предоставил суду доказательств соблюдения принятых им по договору обязательств, и принял решение о взыскании с ответчика в областной бюджет сумму финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей.

Решение не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.

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