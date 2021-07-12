В Кузбассе Центр занятости населения через суд взыскал с жителей Мариинска более 500 тысяч рублей

За последнее время Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования местного Центра занятости населения к семи жителям Мариинска на сумму 536 тысяч 375 рублей, которые ими были получены из бюджета Кузбасса обманным путём.

В результате рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области исковых требований Центра занятости населения к семи жителям Мариинска, которые ранее состояли на учёте в качестве безработных и получали в связи с этим из бюджета Кузбасса пособие, судом было подтверждено незаконное получение этих пособий.

Так, 32-летняя жительница Мариинска при постановке на учёт в качестве безработной не сообщила о том, что являлась трудоустроенной в ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», впоследствии незаконно получив пособие по безработице в размере более 100 тысяч рублей.

39-летний житель Мариинска, работая грузчиком в одном из магазинов розничной сети «Мария-Ра» с февраля 2019 года по апрель 2020 года, считал, что он не был трудоустроен и не помнил, заключался ли с ним трудовой договор. При этом он встал на учёт в качестве безработного в феврале 2020 года, не сообщив об осуществлении трудовой деятельности в магазине. В результате он незаконно получил социальные выплаты в размере около 120 тысяч рублей.

Двое 30-летних безработных жителя Мариинска (один из которых на момент постановки на учёт в качестве безработного имел статус самозанятого) одновременно с получением пособия по безработице осуществляли трудовую деятельность в кредитных организациях, в связи с чем каждый незаконно получил из областного бюджета около 60 тысяч рублей.

Также на учёт в качестве безработных встали две студентки, обучающиеся в техникумах по очной форме обучения и находящиеся в академическом отпуске, получив таким образом незаконно пособие по безработице по 53 тысячи рублей.

При этом одной из 30-летних местных жительниц благодаря смене фамилии и представления в Центр занятости населения трудовой книжки, оформленной на другую фамилию, удавалось совмещать трудовую деятельность и прохождение профессионального обучения по направлению Центра занятости населения. В связи с этим она незаконно получила не только пособие по безработице, но и другие социальные выплаты, в числе которых значились стипендия в связи с прохождением профессионального обучения и материальная помощь – всего около 95 тысяч рублей. Обман был выявлен, когда женщина в январе 2021 года дистанционно подала заявление в Центр занятости населения, и программный комплекс идентифицировал её, несмотря на смену фамилии, объединив все периоды состояния на учёте в качестве безработной.

При рассмотрении исковых требований в суде большинство ответчиков признали предъявленные исковые требования, а бывшие грузчик и самозанятый пытались их оспорить.

Изучив представленные сторонами доказательства, суд согласился с требованиями органов службы занятости населения, и постановил взыскать с жителей Мариинска всю заявленную сумму незаконно полученных из бюджета Кузбасса денежных средств.

Следует отметить, что по решениям суда должники также обязаны оплатить в бюджет Мариинского городского поселения государственную пошлину в общей сумме более 15 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев