В Кузбассе частично отменили обязательную 14-ти дневную изоляцию для прибывших в регион

В Кузбассе с 5 июля отменена обязательная изоляциядля пассажиров авиарейсов из Москвы и еще 5 городов России.
Требование соблюдать 14-дневную изоляцию отменяется для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из основных мест летнего отдыха — Анапы, Симферополя и Сочи.
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