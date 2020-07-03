В Кузбассе частично отменили обязательную 14-ти дневную изоляцию для прибывших в регион

В новокузнецкой школе №12 идет ремонт Ремонт капитальный идет первый раз за 87 лет.

Град повредил автомобили в Кузбассе Жители Кузбасса поделились в Сети фотографиями крупного града, который обрушился на некоторые...

Жаркие выходные с дождями и грозами ожидаются в Кузбассе По информации Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается температура +15...