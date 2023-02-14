В Кузбассе чествовали действующих сотрудников и ветеранов лицензионно-разрешительной системы Росгвардии

В Кемеровской области прошли торжественные мероприятия по случаю Дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

В областном центре заместитель начальника управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Елена Муздукова поздравила личный состав с профессиональным праздником. Елена Сергеевна отметила особый вклад подчинённых в укреплении правопорядка в родном регионе и вручила отличившимся руководителям почетные грамоты.

«Работа сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной службы по неукоснительному исполнению законодательства в частной охранной деятельности и претворению в жизнь разрешительных мер в сфере оборота оружия является одним из самых важных направлений деятельности Росгвардии и в большей степени способствует поддержанию общественного порядка, защиты жизни и здоровья кузбассовцев, - поздравила коллег полковник Муздукова. – Примите искренние пожелания доброго здоровья, большого счастья, тепла семейного очага и благополучия».

Кроме этого, представители войск правопорядка поздравили ветеранов службы с памятной датой. Так, в областном центре инспекторы Росгвардии навестили бывшего начальника кемеровского отдела лицензионно-разрешительной работы полковника в отставке Сергея Садовина.

Заместитель начальника ЦЛРР подполковник Константин Вагин поблагодарил ветерана за многолетнюю преданную службу.

«Ветераны службы играют большую роль, - отметил подполковник Вагин, - они передавали свои знания, опыт и наставляли молодое поколение разрешителей. Все успехи, которые есть у службы, это во многом благодаря им».

Поздравил действующих сотрудников и ветеранов государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и отметил высокий уровень квалификации, работоспособности и самоотдачи офицеров и специалистов службы, их верность и преданность профессии.

Фото: Росгвардия