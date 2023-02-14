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В Кузбассе чествовали действующих сотрудников и ветеранов лицензионно-разрешительной системы Росгвардии

 В Кемеровской области прошли торжественные мероприятия по случаю Дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

В областном центре заместитель начальника управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Елена Муздукова поздравила личный состав с профессиональным праздником. Елена Сергеевна отметила особый вклад подчинённых в укреплении правопорядка в родном регионе и вручила отличившимся руководителям почетные грамоты.

 «Работа сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной службы по неукоснительному исполнению законодательства в частной охранной деятельности и претворению в жизнь разрешительных мер в сфере оборота оружия является одним из самых важных направлений деятельности Росгвардии и в большей степени способствует поддержанию общественного порядка, защиты жизни и здоровья кузбассовцев, - поздравила коллег полковник Муздукова. – Примите искренние пожелания доброго здоровья, большого счастья, тепла семейного очага и благополучия».

 Кроме этого, представители войск правопорядка поздравили ветеранов службы с памятной датой. Так, в областном центре инспекторы Росгвардии навестили бывшего начальника кемеровского отдела лицензионно-разрешительной работы полковника в отставке Сергея Садовина.

 Заместитель начальника ЦЛРР подполковник Константин Вагин поблагодарил ветерана за многолетнюю преданную службу.

 «Ветераны службы играют большую роль, - отметил подполковник Вагин, - они передавали свои знания, опыт и наставляли молодое поколение разрешителей. Все успехи, которые есть у службы, это во многом благодаря им».

 Поздравил действующих сотрудников и ветеранов государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и отметил высокий уровень квалификации, работоспособности и самоотдачи офицеров и специалистов службы, их верность и преданность профессии.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/02/2023
Общество
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