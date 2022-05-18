В Кузбассе дан старт II этапа профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира»

Более 400 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задействованы в профилактических мероприятиях в городах и поселках Кемеровской области. Цель операции «Безопасный дом, подъезд, квартира» - пресечение уличных грабежей и разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов, предотвращение других имущественных преступлений.

В течение недели стражи правопорядка проведут с жителями области разъяснительную работу. Гражданам бойцы вручат специальные памятки по личной безопасности и защите своего имущества. Кроме этого, росгвардейцы расскажут собственникам квартир и частных домов о технических возможностях по охране жилищ, гаражей и автотранспорта. Сотрудники Росгвардии посетят более 6 000 собственников квартир и частных домов, проведут свыше 100 встреч с трудовыми коллективами Кузбасса.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что с началом дачного сезона и ежегодных отпусков повышается риск посягательства на частную собственность. Квартирные кражи в настоящее время остаются одним из распространенных видов преступлений. Чаще всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что хозяев нет дома. Поэтому гражданам рекомендовано предпринять дополнительные меры по защите своего имущества. Так, по возможности не распространять в открытом доступе посредством социальных сетей информации о своем отсутствии в городе, устанавливать надежные входные двери и дверные замки. Для жителей первых этажей рекомендуется установка решеток на лоджиях и окнах.

В настоящий момент самым надежным способом обезопасить себя и свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

На территории Кузбасса под защитой войск правопорядка находится более 8 тысяч объектов различных форм собственности, а также почти 27 тысяч квартир и других мест хранения имущества. С момента создания Росгвардии в Кузбассе краж с охраняемых объектов не допущено.