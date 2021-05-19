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В Кузбассе дан старт молодежному движению «Гвардейская смена»

 В Кемерове прошла первая в Сибири церемония открытия отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» под патронажем Росгвардии и  ветеранов сил специального назначения.

 На войсковом полигоне состоялось торжественное посвящение 75 кемеровских школьников в ряды юнгвардии. В нем приняли участие будущие наставники ребят из Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, отряда специального назначения «Кузбасс», представителей «Братства краповых беретов - «Витязь», а также воспитанники губернаторской кадетской школы-интерната полиции и другие приглашенные гости.

 Начальник территориального органа Росгвардии генерал-майор Юрий Кель поздравил новоиспеченных юнгвардейцев с началом нового этапа в их жизни и пожелал успехов. После воинского ритуала крепления полотнища к древку генерал-майор Кель вручил знамя нового движения его юным представителям. Кроме этого, на мероприятии был зажжен факел «Гвардейской смены», который послужит символом преемственности и началом эстафеты создания отделений юнгвардии в других регионах России.

 После официальной части юнгвардейцев ожидал обряд посвящения – вместе с бойцами спецназа школьники, разделившись на команды, прошли огненно-штурмовую полосу. Юные бойцы преодолевали водные преграды, отражали атаки условного противника, спасали раненных товарищей и другие испытания. В результате все участники справились с препятствиями полосы. Примечательно, что вместе с юнгвардейцами обряд посвящения прошли их родители, которые на протяжении всех испытаний были рядом с детьми.

 С сегодняшнего дня стражи правопорядка и ветераны спецназа будут активно принимать участие в жизни юнгвардейцев. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/05/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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