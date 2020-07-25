В Кузбассе демонтируют или восстанавливают и достраивают заброшенные и незавершенные здания

Масштабная ревизия брошенных и незавершенных зданий по всему Кузбассу проводится с октября 2018 года — за этот период специалисты выявили 1693 таких объекта.

Большую часть зданий планируется снести, отремонтировать либо достроить к празднованию 300-летия Кузбасса.

На данный момент 1068 заброшенных и незавершенных зданий во всех 34 муниципалитетах региона уже демонтированы или достроены и введены в эксплуатацию, на контроле остаются 625 объектов.

Работа по выявлению проблемных построек продолжается.