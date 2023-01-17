В Кузбассе девять «студентов» из Мариинска незаконно получили пенсионные выплаты в размере около 850 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, теперь девушки и парни в возрасте от 19 до 23 лет обязаны вернуть в Пенсионный фонд незаконно полученные суммы переплаты пенсии по случаю потери кормильца, суммы федеральной социальной доплаты к этой пенсии, а также единовременную денежную выплату, установленную Указом Президента Российской Федерации: всего около 850 тысяч рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел девять исковых заявлений Государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу к молодым мариинцам о взыскании незаконно полученных сумм пенсии.

Из материалов дел следует, что молодые люди получали пенсию по случаю потери кормильца, выплата которой была прекращена по достижению ими совершеннолетия. Но через некоторое время они обращались в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении выплаты этих пенсий в связи с тем, что являются студентами очной формы обучения «Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны», «Мариинского политехнического техникума» и «Тяжинского агропромышленного техникума». Студентами были представлены подтверждающие документы, и Пенсионный фонд возобновил пенсионные выплаты, установив срок до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

После возобновления пенсионных выплат мариинцы получали пенсию до тех пор, пока территориальный орган Пенсионного фонда не провёл плановую проверку.

В результате проверки выяснилось, что получатели пенсии через через некоторое время после возобновления выплат были отчислены из учебного заведения по различным причинам. При этом в учреждение Пенсионного фонда об этом они не сообщали, хотя обязаны были это сделать.

Таким образом, каждый из ответчиков незаконно получил социальные выплаты в размере от 60 до 115 тысяч рублей. За это время им удалось получить переплату социальной пенсии по случаю потери кормильца, переплату федеральной социальной доплаты к пенсии, а также переплату единовременной денежной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Общая незаконно полученная сумма денежных средств составила около 850 тысяч рублей.

Не получив от ответчиков добровольно сумму причинённого Пенсионному фонду ущерба, государственное учреждение обратилось с этими требованиями в суд.

Большинство из ответчиков в судебное заседание не явились, но сообщили суду о согласии с предъявленными требованиями.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области постановил взыскать всю сумму причинённого Пенсионному фонду ущерба.

Одновременно с этим должники пополнят и бюджет Мариинского муниципального округа взысканной с них государственной пошлиной в размере более 20 тысяч рублей.

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