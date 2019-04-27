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В Кузбассе действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим продлится в Кузбассе до 1 июня. В этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности, также увеличиваются штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в два раза.

В этот период вводится запрет на проведение различных пожароопасных работ (сжигание стерни и мусора, разведение костров). А также запрещается:

- на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ граждан устраивать свалки горючих отходов;

- загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами;

- на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в подворьях и на полях увеличиваются. Так, для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС

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kuzbassnews.ru
27/04/2019
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Новости Кузбасса

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