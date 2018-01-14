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В Кузбассе действуют 35 ледовых переправ

Сотрудники МЧС России признали безопасными две пешеходные переправы через реку Томь в Кемеровском районе. Одна из них соединяет деревни Сухово и Журавлёво, другая расположен в деревне Старочервово.

Теперь в рспоряжении кузбассовцев 35 ледовых переправ.  Всего на территории области запланировано к открытию 42 ледовые переправы.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/01/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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