В Кузбассе действуют пятьдесят ледовых переправ

Loading...
Этой зимой в Кузбассе действуют 31 пешая переправа, 12 автомобильных, 3 гужевые и 4 технологические.
Все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.
На территории региона функционируют два наплавных моста: через р. Томь в пос. Майзас Междуреченского городского округа и через р. Кондома в пос. Фёдоровка Новокузнецкого района.
05/02/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Тюменский «Рубин» в Новокузнецке одолел «Металлург».
|
Кемеровчане предложили сделать развязку в районе пересечения улицы Терешковой и проспекта...
|
По версии следствия, спортсмен заказал у неустановленного лица в Республике Беларусь препараты,...
|
Посетителей кемеровского торгового центра "Облака" эвакуировали 4 февраля около 16:00 из-...