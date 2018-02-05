В Кузбассе действуют пятьдесят ледовых переправ

Этой зимой в Кузбассе действуют 31 пешая переправа, 12 автомобильных, 3 гужевые и 4 технологические.

Все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.

На территории региона функционируют два наплавных моста: через р. Томь в пос. Майзас Междуреченского городского округа и через р. Кондома в пос. Фёдоровка Новокузнецкого района.