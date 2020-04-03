В Кузбассе дезинфицируют остановки, подъезды и лифты

В администрации муниципалитетов Кузбасса направлены рекомендации по санитарной уборке и дезинфекции, направленным на противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Техника отправится на уборку от грязи улиц, дорог,. Будет проводится дезинфекция общественных пространств и мест общего пользования, прежде всего, остановочных павильонов, пешеходных переходов, всех подъездов и лифтов.

Территории должны привлечь к дезинфекции все силы - работников управляющих компаний, прежде всего дворников, а также дорожников, работников водоканала и городских служб жизнеобеспечения, завершить переоборудование дорожной спецтехники на летний сезон и уже сегодня приступить к работам.

Управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать дворовые территории и контейнерные площадки.

Работники ЖКХ уже начали уборку оттаявшего мусора в парках, скверах, на улицах. Также на улицах населенных пунктов работают машины для мойки дорожного покрытия и ограждений, вакуумно-подметальная техника.

Муниципалитетам поручен контроль за исполнением распоряжения о закрытии торговых центров, при этом должна быть проведена санитарная обработка ТРЦ. Руководству населенных пунктов также дано поручение организовать работу с предприятиями ЖКХ, чтобы их работники, обслуживающие многоквартирные дома и частный сектор, были обеспечены средствами защиты.