В Кузбассе до 31 октября продлен режим повышенной готовности

Сегодня кемеровчане смогут бесплатно привиться и пройти обследования С 10.00 до 18.00 около ТРК «Променад-2» (пр. Химиков, 39). начнет свою работу диагностический...

Медвежонок-сирота пришёл к дачам под Новокузнецком Кузбассовец в соцсетях разместил видео с медвежонком, который гулял возле дач в Новокузнецом районе...

«Бряк-бряк»: в Новокузнецке гремят крышки колодцев Сова приподняла крышку задней лапой, просунула в щелку люка картонку от упаковки, найденную на...