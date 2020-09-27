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В Кузбассе до 31 октября продлен режим повышенной готовности

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предложением главного санитарного влача области:

— до 31 октября продлевается действие режима повышенной готовности на территории Кузбасса;
— до 14 октября продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше;
— с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный/дистанционный режим работы.

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kuzbassnews.ru
27/09/2020
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