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В Кузбассе дорожно-строительная компания через суд «аннулировала» штрафы на сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в Мариинском городском суде Кемеровской области, было доказано, что три грузовых автомобиля, принадлежащие дорожно-строительной компании «Мариинскавтодор», которые неоднократно использовались с превышением допустимой массы при движении по автодороге «Томск-Мариинск», находились в аренде. Это повлекло за собой отмену постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей.

В период с 3 по 9 июня 2022 года по автодороге «Томск-Мариинск» перевозились грузы на трёх тяжеловесных грузовых автомобилях, принадлежащих дорожно-строительной компании «Мариинскавтодор».

В указанный период в отношении этих грузовых автомобилей техническими средствами автоматической фиксации было зафиксировано 18 правонарушений, влекущих ответственность за движение тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимой нагрузки на различные оси транспорта. При этом специального разрешения на движение с таким перевесом компанией оформлено не было.

В результате заместителем начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД были вынесены постановления о назначении наказаний в виде штрафов на общую сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенными постановлениями, руководство компании обжаловало их в Мариинский городской суд Кемеровской области, ссылаясь на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым если в ходе рассмотрения жалоб на постановления об административных правонарушениях, вынесенных на основании результатов фиксации нарушений техническими средствами, будет установлено, что транспортное средство в момент совершения правонарушения находилось в аренде у другого лица, то собственник транспортного средства освобождается от ответственности.

При обжаловании постановлений об административных правонарушениях дорожно-строительная компания «Мариинскавтодор» предоставила доказательства того, что в момент совершения правонарушения грузовики находились в аренде у физических лиц по договорам аренды, заключённым в конце мая на срок от одного до двух с небольшим месяцев.

В результате все постановления об административных правонарушениях были отменены в связи с отсутствуем в действиях Акционерного общества «Мариинскавтодор» составов административных правонарушений.

 

 

Фото из открытых источников

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29/08/2022
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