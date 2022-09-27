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В Кузбассе дорожную технику переоснащают к зимнему сезону

По данным регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, на зимнем содержании дорог будет задействовано 1 459 единиц спецтехники.

1 311 из них на сегодняшний день уже готовы к выходу на линию в случае снегопадов и гололеда, 148 еще проходят техническое переоборудование.

Этой зимой заниматься уборкой снега и льда на муниципальных автомобильных дорогах региона будут специализированные предприятия, сейчас с ними заключают муниципальные контракты. Кроме того, на случай внештатных ситуаций сторонние предприятия готовы предоставить в помощь коммунальным службам 243 единицы техники.

Также продолжается работа по укомплектованию штата сотрудников, в этом сезоне планируется задействовать 1 691 водителя-механизатора и 1 120 дорожных рабочих.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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27/09/2022
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