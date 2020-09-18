Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе досрочно собрали 1 млн тонн зерна

По оперативным данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено 1 млн 2 тыс. 700 тонн зерна — в прошлом году этот показатель был достигнут 27 сентября.

Все 17 сельскохозяйственных муниципалитетов продолжают уборочную кампанию. Посевные площади убраны на 68,3 %. Собрано 490,9 тыс. тонн пшеницы, 245,1 тыс. тонн ячменя, 93,6 тыс. тонн овса. Больше всего зерна убрали аграрии Промышленновского округа, намолотив 135,7 тыс. тонн зерна. Ближе всех к завершению уборочной хозяйства Чебулинского и Прокопьевского округов: здесь обмолотили 52 тыс. га — 74,3 % от плана.

Экономика
Топ
Верх-Чебула
Прокопьевск
Промышленная
kuzbassnews.ru
18/09/2020
Экономика
Топ
Верх-Чебула
Прокопьевск
Промышленная
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке до 2025 года снесут 10 аварийных домов
Мэрия Новокузнецка опубликовала тендер для выполнения работ по сносу аварийных домов. В список,...
В Кемерово заборы вдоль дорог заменят на живые изгороди
Как сообщает издание "Ваш город", многие жители Кемерова сочли металлические заборы вдоль...
В Кузбассе от коронавируса умерли пять работников медучреждений
Как рассказала 17 сентября в ходе брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина,...
В Новокузнецке начали работать передвижные пункты вакцинации от гриппа
Более 120 тысяч кузбассовцев поставили прививку от вируса гриппа. Сделать прививку от гриппа в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus