В Кузбассе досрочно собрали 1 млн тонн зерна

По оперативным данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено 1 млн 2 тыс. 700 тонн зерна — в прошлом году этот показатель был достигнут 27 сентября.
Все 17 сельскохозяйственных муниципалитетов продолжают уборочную кампанию. Посевные площади убраны на 68,3 %. Собрано 490,9 тыс. тонн пшеницы, 245,1 тыс. тонн ячменя, 93,6 тыс. тонн овса. Больше всего зерна убрали аграрии Промышленновского округа, намолотив 135,7 тыс. тонн зерна. Ближе всех к завершению уборочной хозяйства Чебулинского и Прокопьевского округов: здесь обмолотили 52 тыс. га — 74,3 % от плана.
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