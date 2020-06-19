Новости Кузбасса

В ближайшее воскресенье в России отмечается День медицинского работника. Отделение ПФР по Кемеровской области поздравляет всех представителей этой профессии с праздником и напоминает об особенностях назначения страховой пенсии данной категории.

Отработав 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или 30 лет в городе, поселках городского типа и сельской местности, медицинские работники имеют право на пенсию ранее достижения общеустановленного возраста. Данное право предоставляется лишь тем лицам, которые работают в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью, которые утверждены постановлениями Правительства РФ.

В стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, включается работа в учреждениях здравоохранения, санитарно-эпидемиологических учреждениях всех форм собственности. Важно отметить, что периоды работы медицинских работников в организациях, имевших иную организационно-правовую форму, отличную от учреждения (предприятие) не учитываются в стаж работы, дающей право на досрочный выход на пенсию.

Также в стаж засчитывается работа на станциях скорой медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи и станциях переливания крови.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения подсчитываются календарно. Вместе с тем, действующее законодательство предусматривает льготный порядок исчисления при наличии «смешанного» стажа (работа на селе и в городах), а также работы оперирующими врачами-специалистами и операционными медицинскими сестрами, врачами-анестезиологами-реаниматологами и др. категориям.

Важно знать, что с 1 января 2019 года досрочная пенсия медицинским работникам может быть назначена не ранее чем через определенный период времени после выработки необходимого стажа. Данный период составляет в 2020 году 24 месяца (ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев). Возраст медицинского работника для назначения пенсии значения не имеет.

Например, врач, стаж которого в первой половине 2020 года достигнет 25 лет (30 лет в городе), сможет выйти на пенсию с учетом переходного периода во второй половине 2021 года. Если необходимый стаж будет выработан в 2021 году, право на пенсию возникнет через три года, то есть не ранее 2024 года.

Для сведения: в Кемеровской области досрочную пенсию в связи с лечебной деятельностью получают 14829 человек.