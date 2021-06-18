В Кузбассе два брата, избив сторожа «штрафстоянки», самовольно забрали автомобиль, принадлежащий одному из них

Накануне совершения преступления старший брат уговорил младшего помочь забрать со специализированной охраняемой стоянки автомобиль, помещённый туда ранее сотрудниками ГИБДД, чтобы не выплачивать стоимость перемещения и хранения транспортного средства.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в конце января 2020 года житель Мариинска был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из улиц за управление транспортным средством без прав на его управление. В результате автомобиль марки «TOYOTA SPRINTER» был на эвакуаторе перемещён на «штрафстоянку», а отстранённый от управления транспортным средством водитель был привлечён к административной ответственности.

В начале февраля этот водитель приехал на стоянку, где узнал, что за нахождение автомобиля ему необходимо было оплатить около 19 тысяч рублей. Так как денег для возврата автомобиля у него не было, а уже к середине марта сумма за стоянку составляла более 50 тысяч рублей, он решил самовольно забрать автомобиль, попросив помочь в этом своего младшего брата, чтобы тот «взял на себя» сторожа, в том числе с применением физической силы, на что последний согласился.

Около 5 утра они на такси прибыли к «штрафстоянке». Когда к ним вышел сторож, один из подсудимых согласно достигнутой ранее договорённости брызнул сторожу в лицо из газового баллончика, после чего нанёс ему несколько ударов в лицо и другим частям тела, подавив волю к сопротивлению. Пока младший брат «блокировал» сторожа, старший с нескольких попыток завёл автомобиль и, снова ударив в лицо попытавшегося помешать им сторожа, они уехали на автомобиле. Вернувшись домой, они оставили автомобиль около ворот. Однако уже через некоторое время в дом зашли сотрудники полиции, которые задержали обвиняемых.

В судебном заседании подсудимые согласились с предъявленным обвинением, признав вину в полном объёме и раскаявшись в содеянном. Помимо полного признания вины подсудимыми, их виновность была подтверждена в результате рассмотрения уголовного дела как показаниями потерпевших и свидетелей, так и совокупностью иных доказательств.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (самоуправство, совершённое с применением насилия).

При назначении наказания подсудимым суд учёл наличие ряда смягчающих обстоятельств, а также совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в качестве отягчающего наказание обстоятельства. Кроме того, в отношении старшего подсудимого суд признал в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений, так как ранее он дважды был осуждён за умышленные преступления.

В результате суд назначил старшему брату наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, а младшему – 1 год 8 месяцев лишения свободы.

При этом, принимая во внимание отсутствие наступления тяжких последствий в результате совершения преступления, полное признание подсудимыми вины, раскаяние в содеянном и наличие места жительства, суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком для старшего брата 1 год 10 месяцев, для младшего – 1 год 8 месяцев.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.