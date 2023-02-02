Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу при проведении контрольно (надзорного) мероприятия без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении К(Ф)Х осуществляющего деятельность в Ленинск-Кузнецком районе.

Установлено, что ИП главой К(Ф)Х Варданяном Г.Л., при декларировании двух партий ячменя, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов, используемых при его производстве.

Кроме того, общий вес двух партий задекларированного зерна ячменя урожая 2022 года превысил вес урожая данной культуры после доработки на 1300 тонн, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании двух деклараций о соответствии недействительными, и их действие прекращено.

По результатам проведенного мероприятия предпринимателю, допустившему нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.